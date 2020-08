Bambino di un anno morto nel Ragusano: fermato il convivente della madre

La presenza di lividi sul collo e sul corpo del bambino di 21 mesi sarebbe stata determinante nel disporre il fermo dell'uomo.

A seguito della morte del bambino di un anno, originario di Rosolini ma deceduto a Modica durante il trasporto in ospedale, è stato fermato il compagno della madre. Decisivo, per il fermo, la presenza di lividi sul corpo del bambino. A lanciare l’allarme era stata una delle vicine della madre, preoccupata per le grida della donna sulle condizioni in cui versava il piccolo.

Adesso sarà l’autopsia sul corpo del bambino, Evan, 21 mesi, a stabilire le cause della morte. Tuttavia, le prime ipotesi farebbero pensare al peggio: sarebbe morto, infatti, a causa delle percosse ricevute. Il medico che l’ha visitato a Modica sarebbe rimasto senza parole alla vista del corpo, che presentava lesioni su collo e viso, avvisando subito la polizia. Sentita la madre del bambino, gli agenti hanno ricostruito parte della vicenda. Proprio il racconto, infatti, avrebbe portato al fermo dell’uomo.