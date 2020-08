Muore bimbo di un anno del Siracusano: si indaga su lividi sul corpo

Un bambino ha accusato dei malori ed è stato trasportato a bordo di un'ambulanza del 118 verso un ospedale, ma è morto poco prima di arrivare a destinazione.

Muore alla tenera età di un anno un bambino originario di Rosolini, in provincia di Siracusa, ma deceduto poco prima di arrivare all’ospedale Maggiore di Modica, nel Ragusano, per il ricovero. Le forze stanno ancora cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

Stando alle prime versioni, nel primo pomeriggio il piccolo avrebbe accusato un malore. La madre avrebbe provato a rianimarlo, ma, non riuscendo, con l’aiuto dei vicini ha chiamato il 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale. Tuttavia, le condizioni del bambino sarebbero state troppo serie per poter intervenire.

La seconda versione, invece, desta più di qualche preoccupazione. Secondo quanto riporta Ansa.it, infatti, il bambino presenterebbe dei lividi sul corpo. Sarà l’autopsia a stabilire la causa della morte. Al momento, la polizia sta ancora compiendo le indagini di rito.