Sicilia, ancora un contagio di rientro da Malta: 7 positivi e 20 in isolamento

Sette positivi e 20 persone in isolamento in attesa di tampone dopo essere entrate in contatto con una persona rientrata da Malta.

Ancora casi da rientro in Sicilia, dove sette persone sarebbero risultate positive al virus dopo essere entrate in contatto con una persona tornata in vacanza da Malta. Succede a Villabate, in provincia di Palermo, dove, oltre ai casi positivi al COVID-19, ci sarebbero altre 20 persone a rischio contagio e in attesa del tampone. A darne comunicazione ai suoi cittadini è il sindaco Vincenzo Oliveri, che a proposito della persona rientrata da Malta afferma: “Purtroppo ha frequentato diversi parenti e conoscenti, i quali sono in attesa di essere sottoposti a tampone, il cui esito potrebbe riservare ulteriori sorprese”.

Nonostante questo, il primo cittadino del comune palermitano invita a non lasciarsi prendere dal panico. “Non c’è ragione di creare allarmismi – scrive su Facebook -, ma di tenere un comportamento più che cauto, utilizzando le mascherine, disinfettando le mani frequentemente ed evitando luoghi affollati. La situazione è sotto controllo e sono sicuro che presto il nostro Comune ne uscirà indenne. Stiamo sereni”.

Si ricorda che la Regione Siciliana ha disposto delle regole stringenti per chi rientra o si reca in Sicilia da Croazia, Malta, Spagna e Grecia.