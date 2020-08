Catania, è positivo il dipendente di un noto ristorante: “Resteremo chiusi”

Coronavirus, risultato positivo il collaboratore di un noto ristorante catanese: a darne la comunicazione è lo stesso locale.

A Catania è risultato positivo anche il collaboratore del noto ristorante catanese Cutilisci, che ne ha dato notizia pubblicando un avviso sulla propria pagina Facebook.

“A tutela della sicurezza dei nostri clienti e dei nostri lavoratori – scrive il ristorante Cutilisci sulla propria pagina Facebook – resteremo chiusi nei prossimi giorni. Uno dei nostri collaboratori è risultato positivo al tampone Covid-19.

È una decisione difficile per tutti, ma convinti di mettere la salute al primo posto, riapriremo quando potremo farlo in assoluta sicurezza. In accordo con l’Asp abbiamo attuato subito le procedure di prevenzione e sicurezza: sanificazione degli spazi e tampone per tutto lo staff e per tutte le persone vicine allo stesso.

Sicuri della vostra comprensione, vicinanza e supporto, vi aspetteremo alla riapertura per godere insieme del cibo, del mare e della bella gente”.

Le ultime notizie su Coronavirus e Catania

Paura per due nuovi possibili focolai nel Catanese. I comuni interessati sono Misterbianco e Paternò. Nelle due città i contagi salgono rispettivamente a 15 e a 13. Invece, il sindaco di San Gregorio di Catania, Carmelo Corsaro, ha dichiarato che nella propria cittadina ci sia un positivo. Sempre nella giornata del 12 agosto, altri sono risultati positivi due persone di San Giovanni La Punta, di cui uno è stato ricoverato.