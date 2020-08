Meteo Sicilia, allerta gialla per rovesci o temporali su tutta l’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: la Protezione civile ha diramato per i prossimi giorni un livello di preallerta gialla su tutta l'Isola. Ecco le previsioni complete.

Meteo Sicilia. Anche per la giornata di domani, martedì 11 agosto, la Protezione civile attiva un livello di preallerta gialla su tutto il territorio dell’Isola. Nei giorni scorsi, temporali e piogge intense hanno colpito i settori della Sicilia nord-occidentale, con vasti tratti dell’autostrada Palermo-Messina allagati causa maltempo. Come conseguenza, un settore dell’autostrada è stato chiuso in quanto allagato.

Le previsioni meteo Sicilia per domani riguardano, in maniera analoga coi giorni scorsi, un livello di allerta per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali su tutti i settori della regione ed è valido per l’intera giornata di domani, martedì 11 agosto.

Rovesci o temporali a carattere isolato sono previsti, in particolare, nelle province di Trapani, Catania e Ragusa, in particolare nelle zone più interne. Temperature elevate o in sensibile aumento, invece, nell’Ennese, malgrado l’allerta gialla su tutta l’Isola.

Il bel tempo tornerà a regnare incontrastato nei giorni che preparano a Ferragosto, già a partire da dopodomani, mercoledì 12. Le previsioni disponibili sul sito della Protezione civile, infatti, indicano per il meteo Sicilia assenza di piogge e temperature in aumento. Colonnina di mercurio in rialzo su tutte le province, con diverse zone in cui si supereranno i 35 gradi, specie ad Agrigento e Caltanissetta.