“Università bandita”, nel secondo filone d’inchiesta altri 54 indagati: tutti i nomi

Università bandita: il secondo filone dell'inchiesta ha prodotto altri 54 indagati dalla magistratura. I nomi delle personalità coinvolte, che adesso avranno venti giorni per decidere come agire.

Secondo filone dell’inchiesta “Università bandita” a Catania. L’indagine che l’estate scorsa portò alle nuove elezioni del rettore continua dopo la chiusura, avvenuta lo scorso gennaio, delle indagini eseguite dalla Digos su due ex rettori (i prof. Giacomo Pignataro e Francesco Basile), un prorettore (prof. Giancarlo Magnano San Lio) e sette direttori di dipartimento dell’Università di Catania (i prof. Giuseppe Barone, Michela Maria Benedetta Cavallaro, Filippo Drago, Giovanni Gallo, Carmelo Giovanni Monaco, Roberto Pennisi e Giuseppe Sessa, oltre allo stesso Magnano San Lio, ex direttore del Disum). I docenti coinvolti furono tutti interdetti dalle funzioni e, in un secondo momento, “liberati” dal procedimento prescrittivo, seppur con modalità diverse.

Adesso sono 54 le persone avvisate dai magistrati, i sostituti procuratori Marco Bisogni, Agata Vinciguerra, Santo Distefano e l’“aggiunto” Agata Santonocito che coordina il gruppo, assieme al procuratore Carmelo Zuccaro.

Tra le personalità coinvolte, spiccano anche insegnanti provenienti da altri atenei italiani, l’ex procuratore di Catania Vincenzo D’Agata, insieme alla figlia, docente universitaria, l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco e l’ex assessore comunale e professore universitario, Orazio Licandro. Per il resto, invece, la maggior parte sono docenti universitari del capoluogo etneo.

Di seguito si pubblicano tutti i nomi, in ordine alfabetico, dei 54 avvisati dalla magistratura. Questi avranno venti giorni di tempo per presentare le proprie memorie difensive, chiedere di essere interrogati e/o svolgere le proprie indagini sulla base dei capi d’imputazione per i quali sono chiamati a rispondere.

Salvatore Cesare Amato, Piero Baglioni, Laura Ballerini, Antonio Barone, Giovanni Barreca, Alberto Bianchi, Vincenzo Bianco, Antonio Giuseppe Biondi, Paolo Cavallaro, Giovanna Gigliano, Umberto Cillo, Agostino Cortesi, vera Maria Lucia D’Agata, Vincenzo D’Agata, Stefano De Franciscis, Francesco Saverio De Ponte, Francesco Di Raimondo, Alfredo Angelo Donati, Santo Di Nuovo, Alessia Facineroso, Santi Fedele, Enrico Foti, Anna Garozzo, Eugenio Gaudio, Maria Giordano, Alessandro Angelo Granata, Salvatore Calogero Guccio, Alfredo Guglielmi, Giampiero Leanza, Massimo Libra, Giuseppina La Vecchia, Orazio Antonio Licandro, Vincenzo Luigi Mancini, Claudio Marchetti, Massimo Mattei, Paolo Mazzoleni, Maura Monduzzi, Marco Montorsi, Giovanni Matteo Negro, Ferdinando Nicoletti, Karl Juergen Oldhafer, Caterina Maria Paino, Maria Giuseppe Pappalardo, Pietro Pavone, Vincenzo Perciavalle, Giovanni Puglisi, Giovanni Stefano Puleo, Alessandra Maria Ragusa, Antonino Recca, Romilda Rizzo, Salvatore Saccone, Giovanna Schillaci, Luca Vanella, Giuseppe Vecchio.