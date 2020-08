Catania, contributo al canone di locazione: schema e bando per fare domanda

Il bando del contributo al canone di locazione e lo schema per fare domanda. Scadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Il Comune di Catania rende nota la pubblicazione sul proprio sito web del bando per richiedere il contributo al canone di locazione per l’anno 2018. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Il bando pubblico e lo schema di domanda di concessione del contributo economico regionale per l’integrazione delle spese di affitto relative alla locazione anno 2018 agli aventi diritto, sono riportati a fondo pagina e scaricabili anche dal sito della municipalità etnea, raggiungendo la voce “Avvisi”. Inoltre, sono disponibili anche nell’U.R.P. di Palazzo degli Elefanti, nei Municipi decentrati, nei centri sociali e nell’ufficio gestione di Edilizia Residenziale e non Residenziale Pubblica e Social Housing sito in piazza Spedini 5.

Poiché il termine di presentazione delle domande è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le stesse dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo Generale sito in piazza Duomo, a mezzo raccomandata postale, anche non statale, o tramite pec all’indirizzo: comune.catania@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 03 settembre 2020.