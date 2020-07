Coronavirus Catania: 2 nuovi casi positivi a Mascalucia

Coronavirus Catania: due nuovi casi positivi a Mascalucia, dove il sindaco invita a mantenere la prudenza e a rispettare tutti gli obblighi anti-contagio.

I casi di Coronavirus a Catania e provincia sono in aumento da diversi giorni. In questi giorni sono diversi i sindaci del Catanese che aggiornano la cittadinanza in merito ai risultati dei tamponi eseguiti dall’Asp provinciale. L’ultimo, in ordine di tempo, è il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, che attraverso una comunicazione su Facebook risalente a 14 ore fa annuncia che due dei tamponi eseguiti in città sono risultati positivi.

“Cari concittadini – scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook – mi giunge comunicazione dall’Asp di 2 casi positivi al Covid-19 sul nostro territorio. I loro familiari sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare.

Con l’Augurio che tali nostri concittadini possano presto guarire Vi invito al rispetto delle norme sanitarie anti Covid, quali l’uso della mascherina nei luoghi pubblici ed il rispetto delle distanze di sicurezza evitando gli assembramenti. Gli aggiornamenti saranno costantemente comunicati su questa pagina”.