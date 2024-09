Eventi Catania: l’autunno è alle porte, l’estate sta finendo e volete godervi questo ultimo weekend con qualche attività o gita fuori porta? Vediamo gli eventi nella città etnea.

Eventi Catania: Viagrande short film fest

Il Viagrande short film fest è un evento dedicato alla celebrazione del cinema, nella sua versione più immediata, il cortometraggio. L’evento si terrà nel Parco comunale Aniante, a Viagrande.

L’evento è stato ideato da LUDEtna Film, associazione composta da un gruppo di appassionati di cinema, capitanati dalla regista catanese Lavinia Zammataro. Il festival sarà un’ottima occasione per scoprire nuovi registi emergenti e per poter scoprire prodotti cinematografici unici. l’appuntamento è per il 7 settembre alle 20:30 a Viagrande presso l‘anfiteatro Franco Battiato al Parco Comunale Aniante. L’ingresso al pubblico è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Eventi Catania: “Etna in tutti i sensi”

Etna in tutti i sensi è un evento che nasce per promuovere, a livello locale e nazionale. la ricca produzione di eccellenze del territorio etneo, andando dal patrimonio enogastronomico, ma non solo, anche i luoghi, le loro storie e le loro produzioni. L’evento si terrà dal 7 settembre all’8 settembre presso il Parco Manenti di Mascalucia, lì potrete trovare, Banchi d’assaggio, Laboratori del gusto, un’area dedicata ai produttori e Musica dal vivo.

La sagra dell’arancino

La Sagra dell’Arancino ad Aci Castello è uno degli eventi gastronomici più attesi della zona, giunta quest’anno alla sua ventunesima edizione. Si terrà dal 5 al 7 settembre in Piazza Giovanni XXIII, nel cuore del paese.

La manifestazione celebra l’arancino, simbolo della tradizione culinaria siciliana, con numerose varianti da gustare, dai classici ripieni di carne o burro fino a versioni più creative. L’evento attira ogni anno migliaia di visitatori, offrendo non solo delizie gastronomiche, ma anche musica, spettacoli e momenti di aggregazione per famiglie e turisti, rendendo Aci Castello un punto di riferimento per gli amanti della cucina siciliana.

Altri eventi

Non finisce qui, sono innumerevoli gli eventi sul nostro territorio in questo fine settimana settembrino, ne segnaliamo due che si terranno a Piazza Ognina: