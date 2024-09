Il servizio SOS telefonico “REstate in allerta”, attivato dalla Fillea Cgil di Catania dal 29 luglio al 31 agosto, ha ricevuto oltre cento chiamate. I lavoratori edili hanno segnalato soprattutto violazioni dell’ordinanza “anti-caldo” della Presidenza della Regione e della Legge 101/2024, che regola il lavoro all’aperto in condizioni climatiche estreme. Molte richieste riguardavano anche chiarimenti sulla normativa. Nonostante il caldo stia diminuendo, il numero 095 310815 rimarrà attivo.

Il segretario generale della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito, ha dichiarato: “Possiamo affermare che nella nostra provincia l’ordinanza è stata rispettata, soprattutto dalle grandi imprese”. Ha aggiunto che le segnalazioni provenivano principalmente da piccole imprese, e in questi casi è stato necessario contattare i responsabili per ricordare l’importanza dell’ordinanza, coinvolgendo talvolta anche le forze dell’ordine. Tuttavia, Cubito ha evidenziato alcune criticità, come la mancata trasmissione automatica delle segnalazioni e la scarsa informazione di alcuni agenti riguardo all’ordinanza, ma ha rassicurato che alla fine i problemi sono stati risolti.

Il servizio è stato valutato positivamente, e la Fillea Cgil prevede di riproporlo la prossima estate, sperando di risolvere le difficoltà riscontrate. “Il sindacato è rimasto al fianco dei lavoratori anche durante il periodo estivo, e questo ci rende orgogliosi“, ha concluso Cubito.