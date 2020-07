Alitalia, dalla Sicilia aumentano i voli per Roma e Milano: le novità

La nota compagnia aerea da domani incrementerà i voli in partenza dall'isola in direzione Roma e Milano.

Il Centro e il Nord Italia da domani saranno sempre più vicini alla Sicilia. La compagnia aerea italiana, Alitalia, ha annunciato che a partire dal 1 agosto 2020 aumenterà il numero di voli settimanali. La rotta Catania-Milano passerà dagli attuali 8 voli giornalieri a 12. I servizi stagionali estivi da Pantelleria e da Lampedusa per Roma Fiumicino, invece, aumenteranno da 4 a 6 alla settimana e quelli da Lampedusa a Milano raddoppieranno da 2 a 4 ogni sette giorni.

Un’altra novità riguarda anche le tratte della rotta Sicilia-Milano: se fino ad oggi chi partiva dalla Sicilia per Milano atterrava a Malpensa, da domani le tratte siciliane arriveranno a Milano Linate. L’obiettivo della nota compagnia aerea è quello di riuscire a venire incontro a tutte le esigenze per incentivare lo spostamento turistico tramite aereo.

Alitalia ha rassicurato i suoi clienti sul rispetto delle norme per la prevenzione del Covid-19: tutti gli aerei, infatti, vengono sanificati ogni giorno e l’aria che si respira è quasi sterile, poiché viene filtrata con i filtri HEPA. In più, i passeggeri sono obbligati a presentare un’autocertificazione in cui dichiarano di non essere stati a contatto con persone risultate positive al virus, prima di imbarcarsi. A bordo dell’abitacolo aereo è necessario indossare la mascherina per tutta la durata del volo, che deve essere sostituita ogni quattro ore.