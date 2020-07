WhatsApp: trucchi per usare due numeri sullo stesso telefono

Presto la nota app di messaggistica istantanea WhatsApp potrebbe permettere di usare il proprio numero di telefono su altri quattro dispositivi collegati all’account principale. Anche se non sono soluzioni ufficiali, già da oggi è possibile utilizzare due numeri sullo stesso telefono usando soluzioni provvisorie su Android.

Usare lo stesso numero WhatsApp sincronizzando le chat su almeno due telefono distinti in contemporanea sarà, forse, presto possibile in modo ufficiale. Ad annunciarlo è il noto sito WABetaInfo. Il portale ha infatti scoperto tracce del supporto multi-device in WhatsApp già a novembre 2019, sia su Android che su iOS. Inoltre di recente in una versione beta dell’app su Android sono spuntati nuovi indizi relativi alla possibilità di usare il servizio con il proprio numero su più di un telefono. Probabilmente si potrà accedere alla funzione andando su “Dispositivi collegati”, ma si tratta ancora solo di indiscrezioni.

Whatsapp dual sim: app per usare due account su Android

Se hai necessità di usare due diversi numeri di telefono su un unico dispositivo hai bisogno di app terze che permettono di farlo scaricando due app differenti. Di seguito le migliori:

La prima è Dual Space – Multiple Accounts & App Cloner. Si tratta di un’applicazione che crea uno spazio parallelo nel telefono per eseguire contemporaneamente più account. Da qui si potrà scaricare una app gemella di WhatsApp, potrai modificarne il nome (ad esempio utilizzando WhatsApp 2) e il colore dell’icona. Al momento della chat si potrà decidere quale dei due numeri associati a WhatsApp utilizzare per mandare e ricevere messaggi, passando facilmente da uno all’altro. L’app è utile e funzionale, anche se è presente la pubblicità e la mancano gli avvisi di notifica.

Parallel Space allo stesso modo rende possibile avere due account WhatsApp su uno stesso telefono. Per ora il suo utilizzo è principalmente concentrato su WhatsApp, ma l’app permette di virtualizzare tutte le app presenti sul Play Store, raddoppiando così i nostri account per qualunque programma. Una volta scaricata Parallel Space avrai la possibilità di aprire due finestre WhatsApp: quella di partenza e un’altra parallela. I due account funzionano perfettamente, non ci sono ritardi nel passaggio da uno all’altro.

Bisogna fare attenzione perché questi tipi di programmi potrebbero essere più ingombranti del semplice e solo WhatsApp, poiché richiedono un grosso consumo di batteria e memoria per operazioni condotte in background. Si possono però impostare queste funzionalità pur avendo un numero solo, questo perché WhatsApp permette di configurare un account anche se non avete una SIM inserita nello smartphone. Per farlo la procedura è semplice: basta farsi arrivare il messaggio di controllo su un telefono con una SIM e poi inserire il codice ricevuto sul telefono senza SIM col quale volete collegarvi.

Whatsapp dual sim: metodi alternativi

Un’altra soluzione molto valida anche se poco conosciuta al momento è l’uso di WhatsApp Business, la versione dell’app per le aziende. Si tratta di un’applicazione completamente separata dal classico WhatsApp e può essere collegata al secondo numero in uso sulla doppia SIM.

Un ulteriore metodo per usare due numeri diversi su WhatsApp in caso di smartphone Android che la supporta è la modalità Ospite. Questa consente di connettersi al dispositivo con un altro account WhatsApp su uno spazio parallelo del dispositivo. Basta creare un profilo ospite dal menu e cliccare su “aggiungi ospite”, da lì avviare la modalità per accedere ad un altro account.

Attualmente non è possibile usare le stesse modalità su iPhone. Il noto marchio Apple infatti non permette l’uso di app che scaricano in parallelo la stessa applicazione, e le soluzioni attualmente in uso sono considerate pirata e quindi non legalmente praticabili.