Ersu Catania, riapertura residenze universitarie: come fare domanda

Ersu Catania: comunicata riapertura residenze universitarie dopo la chiusura estiva. Ecco le indicazioni per gli studenti.

Ersu Catania: l’ente per il diritto allo studio universitario attivo nella città etnea ha comunicato la data della riapertura delle residenze universitarie della città: “Così come previsto dal bando di concorso per l’A.A. 2019/20 art. 32 “Chiusura estiva”, prevista dal 30/07/2020 al 08/09/2020, si comunica che le residenze riapriranno il 09/09/2020”.