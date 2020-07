Coronavirus, in Sicilia si teme un nuovo focolaio: 5 positivi nel Messinese

È partito da un ospedale di Messina un filone di contagio che è arrivato ad Oliveri dove una famiglia è attualmente in isolamento dopo essere risultata positiva al virus.

Momenti di apprensione in provincia di Messina a causa di grappolo epidemico. Al momento il contagio sembrerebbe circoscritto ad un solo nucleo familiare di Oliveri, generato dal focolaio dell’ospedale Ortopedico di Ganzirri, a Messina. Uno dei pazienti dimessi dalla struttura ospedaliera era risultato in un primo momento negativo, ma durante il suo periodo di isolamento ha accusato i sintomi del Covid e sottoposto ad un secondo tampone, è risultato questa volta positivo. Sono scattati i controlli anche sui familiari dell’uomo e quattro di loro sono risultati a loro volta positivi al virus, anche se asintomatici.

Secondo alcune ricostruzioni, il signore in questione si sarebbe recato all’ospedale di Ganzirri per degli accertamenti senza avere alcun sintomo e risultando negativo al tampone di controllo effettuato prima del ricovero. Durante la giacenza in stanza però, uno degli altri ricoverati avrebbe presentato i sintomi tipici del Covid e da lì la struttura sanitaria avrebbe disposto il tampone e l’isolamento preventivo del paziente. Tuttavia, nonostante non presentasse sintomi e risultato ancora una volta negativo al tampone, l’uomo, una volta rientrato nel proprio domicilio sarebbe risultato positivo al virus.