In Sicilia il raduno dei capelli rossi: il programma di “Red Head Sicily”

Il "Red Head Sicily" è il raduno delle persone con i capelli rossi, che si svolgerà a settembre sull'isola di Favignana. Ecco il programma dell'evento.

Per il secondo anno consecutivo le strade di Favignana saranno invase da uomini e donne con i capelli rossi. È questo lo scopo del “Red Head Sicily“, il raduno delle persone con i capelli rossi, che si incontreranno sull’isola per tre giornate all’insegna del cibo e del contatto con la natura.

Il raduno dei rossi si svolgerà a Favignana dal 4 al 6 settembre, a dispetto della data precedentemente comunicata e slittata a causa della pandemia. Il raduno, infatti, avrebbe avuto luogo dal 25 al 28 giugno, se l’emergenza sanitaria non avesse causato lo stop e il rinvio di numerose iniziative in programma per l’estate 2020.

“Red Head Sicily 2”: protagonista è il sushi

L’edizione di quest’anno ruoterà intorno al sushi, il tipico piatto giapponese divenuto ormai molto apprezzato e di moda anche in Italia. La pietanza orientale, tuttavia, si fonderà con le materie prime e d’eccellenza della Sicilia e, in particolare, nell’isola di Favignana. Tra questi si trovano il tonno rosso del Mediterraneo e i crostacei locali. Il sushi e le materie prime locali saranno protagoniste di uno show cooking, realizzato dallo chef “rosso” Ferdinando Gangi.

Eventi in programma