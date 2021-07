Red Head Sicily, torna il raduno dei capelli rossi in Sicilia: date e programma

Red Head Sicily 2021, il festival dei capelli rossi, torna con la sua terza edizione. Annunciate date e località dell'evento di quest'anno.

Torna per il terzo anno di fila il “Red Head Sicily“, il raduno per chi ha capelli o barba rossi. Dopo due anni di eventi nella meravigliosa location dell’isola di Favignana, il festival sbarca sulla terraferma.

L’iniziativa (la prima del genere nel Sud Italia) si svolgerà a Marsala sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e col patrocinio del Comune (che l’ha inserita nella rassegna “Ripartenza”) e l’Assessorato regionale al turismo.

Il programma del festival dei capelli rossi in Sicilia si baserà sui momenti di condivisione nel centro storico della città, occasione di valorizzazione e promozione del territorio. Al festival parteciperanno persone coi capelli rossi provenienti da tutta la Sicilia, ma anche d’oltre Stretto. Quest’anno, come già avvenuto nella scorsa edizione, come dress code è stato scelto il Sicily style, ossia i colori della Sicilia tra folklore e identità.

“Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare – spiega il vice Presidente dell’associazione ‘Red Head Sicily’, Enrico Malato – perché segna la rinascita dopo un lungo periodo difficile e d’incertezza per tutti vissuto per la pandemia. Tra i rossi di tutta Italia c’è grande attesa e registriamo già l’adesione anche di molte famiglie con bambini dai capelli rossi. Sarà un momento di condivisione e di festa ma anche di scoperta della città, con i suoi monumenti e le sue bellezze da ammirare”. Anche quest’anno il progetto “Red Head Sicily” è stato condiviso da alcune realtà imprenditoriali locali che sostengono l’iniziativa.