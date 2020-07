Coronavirus, in Sicilia 2 nuovi casi e una terapia intensiva: 3 decessi in Italia

Gli aggiornamenti relativi al Coronavirus in Sicilia e nel resto d'Italia nel bollettino diramato dal Ministero della Salute nel pomeriggio di ieri.

Il bollettino del Coronavirus in Sicilia per la giornata di ieri vede nell’Isola due nuovi casi, con il totale degli attualmente positivi che sale a quota 162. Non si registrano decessi, ma aumentano i ricoveri in ospedale. Stando all’ultimo aggiornamento, infatti, il totale dei ricoverati è di 11 persone (+3 rispetto a sabato) e, dopo più di una settimana a quota zero, si registra un nuovo caso anche in terapia intensiva. Il resto dei positivi, 150 persone, si trova in isolamento domiciliare.

La situazione è più positiva nel resto d’Italia, dove si sono registrati per la giornata di ieri 3 decessi, il numero più basso da febbraio. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, il totale dei nuovi positivi è di 219 unità. I contagi e i decessi in totale, invece, sono rispettivamente 244.434 e 35.045, mentre gli attualmente positivi sono in tutto 12.049.