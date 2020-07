Catania, un’estate di eventi in città: il programma del Summer Fest 2020

Summer Fest 2020: il programma completo dei 150 eventi promossi dall'amministrazione comunale per rilanciare l'estate in città. Si inizia con l'opera di Nino Martoglio "Lu cori non 'nvecchia"

L’estate catanese è ufficialmente iniziata, con il programma di 150 eventi previsto per il Summer Fest 2020. Nonostante l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale ha avviato nella giornata di ieri la rassegna di eventi. Nella cornice storica di Palazzo Platamone –,Lu cori non ‘nvecchia, un’antologia di testi teatrali e poetici di Nino Martoglio, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sta facendo da prologo alla rassegna Summer Fest 2020 promossa dall’Amministrazione Comunale, iniziativa che il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella hanno presentato sabato mattina a Palazzo degli Elefanti.

Un calendario d’eccezione articolato in 80 giornate di programmazione, da luglio ad ottobre, con 150 eventi ospitati in siti prestigiosi: la corte Mariella Lo Giudice di Palazzo Platamone, la Villa Bellini, il Castello Ursino, l’anfiteatro Le Ciminiere. Nella giornata di oggi, sempre a palazzo Platamone, alle 20:30 ci sarà la presentazione del libro “L’illazione” di Santino Mirabella, un volume sulla figura di Lelio Luttazzi, iniziativa promossa dall’associazione Efesto.

Da martedì, si ricomincia con l’opera di Martoglio, –,Lu cori non ‘nvecchia, fino al prossimo 26 luglio. Dieci serate di repliche, in tutto, con un annunciato sold out che sono un omaggio alla città di Catania, alla catanesità, al pubblico e agli artisti catanesi, nella corte Mariella Lo Giudice, limitata nei posti dalle prescrizioni Covid, nel palazzo Platamone di via Vittorio Emanuele. Di seguito si presenta il calendario dell’evento così come comunicato dall’amministrazione comunale.