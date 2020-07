Catania, addio all’ospedale Santa Marta: sarà sostituito da una piazza

Il noto ospedale Santa Marta nel centro della città di Catania sarà abbattuto per costruire al suo posto, mentre la seconda ala sarà destinata ad uffici.

Il celebre ospedale catanese “Santa Marta”, situato nel centro della città a poca distanza dal Monastero dei Benedettini, sarà abbattuto prossimamente. Al suo posto sorgerà una piazza e la delibera per la demolizione della struttura sarà firmata in giornata.

La notizia è stata annunciata ieri dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, presente al momento della premiazione per il progetto selezionato nell’ambito del concorso che prevederà la modifica di un’altra struttura della città di Catania. Si tratta della nuova Cittadella Giudiziaria, che entro l’inizio del 2023 prenderà il posto dell’ex palazzo delle Poste di Viale Africa, già in corso di demolizione.

Per quanto riguarda l’ospedale Santa Marta, se una parte sarà demolita per la costruzione di una piazza, la seconda ala della struttura sarà destinata all’installazione degli uffici della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania.