Scuola, novità su mascherine in Sicilia: quando si dovranno usare

News scuola: si hanno notizie certe per il rientro tra i banchi a settembre. Sono arrivate, infatti, le linee guida della Regione Siciliana, che permetteranno agli istituti scolastici di allinearsi a una soluzione comune. È stato approvato all’unanimità il documento redatto dalla task-force regionale per la pianificazione delle attività educative, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e formativo 2020-2021.