Colpita da una balestra adesso è salva: la cagnolina Vita cerca una famiglia

La cagnolina Vita, ferita con una balestra nei pressi di Milo, è finalmente fuori pericolo. Già dalla fine della settimana potrà essere adottata.

Vita, la cagnolina ferita per mezzo di una balestra da caccia nelle campagne di Milo, è finalmente fuori pericolo e cerca adesso una famiglia. La vicenda aveva scosso a causa della violenza immotivata contro una creatura indifesa e del tutto innocua. La cuccioletta, dopo essere stata salvata dall’equipe del Servizio Veterinario di Giarre, potrà ora essere adottata.

“Voglio ringraziare – ha detto Maurizio Lanza, direttore generale dell’Asp di Catania– gli operatori e i cittadini per l’esemplare senso civico e l’umanità che hanno espresso in questa circostanza“. Il dr. Lanza, infatti, ha tenuto a ringraziare l’equipe di Giarre per lo straordinario lavoro e la dedizione messa nel caso.

La cagnolina, dopo essere stata stabilizzata, è stata sottoposta a un delicato intervento salvavita, eseguito dai dottori Russo e Carbone. E proprio la dottoressa Carbone ha voluto dare alla cagnolina il nome di Vita, in onore della seconda occasione che l’intervento repentino dei medici le ha donato.

“Insieme alla soddisfazione di essere riusciti a salvargli la vita, ho istintivamente chiamato il cucciolo “Vita mia” – ha raccontato la dr.ssa Carbone -. Non sono mancati i momenti di difficoltà nel corso dell’operazione, ma abbiamo concluso l’intervento con successo, estraendo il dardo, che ha procurato lacerazioni profonde e interessato la pleura, e suturando le ferite che erano state inflitte“.

Vita, che è già in via di guarigione, è stata momentaneamente affidata alle cure di una volontaria della Lida Jonica, ma già dalla fine di questa settimana potrà essere adottata. Chi volesse prendersi cura della cagnolina potrà mettersi in contatto con il Servizio Veterinario del Distretto di Giarre ai seguenti numeri: 095.7782634/637.