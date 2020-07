Teatro greco di Siracusa, spettacoli al via: il programma completo

La fondazione Inda, dopo aver annunciato la sua ripartenza, rende noto il ricco calendario estivo degli spettacoli cui sarà possibile assistere.

Anche se l’appuntamento annuale con le tragedi greche è stato rimandato al prossimo anno, il teatro di Siracusa ha scelto di non fermarsi e di proporre una stagione estiva alternativa con meno posti per il rispetto delle norme vigenti e nuove forme sceniche. Gli attori protagonisti della nuova stagione teatrale siracusana, infatti, si esibiranno sul proscenio e sulla cavea e il pubblico per la prima volta in assoluto assisterà alle performance dal palcoscenico. Si invertono così le regole classiche sulla disposizione della scena teatrale.

La stagione si aprirà ufficialmente il 10 luglio con “L’isola della luce“, diretto da Nicola Piovani, cui parteciperanno Tosca e Massimo Popolizio. Venerdì 17 luglio è stato fissato l’appuntamento con il monologo di Lunetta Savino “Da Medea a Medea“, che reciterà dei passi dell’omonima tragedia di Euripide a confronto con quella di Antonio Tarantino. Il 25 luglio andrà in scena “La vedova Socrate” con Lella Costa, di Franca Valeri con la regia di Stefania Bonfadelli. Attesissimo invece è Luigi Lo Cascio che invaderà lo spazio scenico con “Aiace” il 1 agosto di Ghiannis Ritsos.

Continua la carrellata di artisti con l’appuntamento di sabato 8 agosto, in cui Laura Morante diletterà gli spettatori con “Fedra, Antigone, Clitennestra, Lena” tratto dal pamphlet di poesie “Fuochi” di Margherite Yourcenar, accompagnato dalle musiche di Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours e Roberto Angelini con la regia di Fabrizio Arcuri. Isabella Ragonese e Teho Teardo saranno i protagonisti della serata del 22 agosto, impegnati in “Crisotemi” di Ghiannis Ritsos. La stagione estiva si chiuderà il 30 agosto con Mircea Cantor nel “Il suono del mio corpo è la memoria della mia presenza“.