Spettacolo a Stromboli, “sbuffi” di lava per salutare l’arrivo del Vespucci [VIDEO]

Da alcuni giorni l'Amerigo Vespucci è in viaggio in Sicilia. Questa volta la famosa nave approda a Stromboli, dove è stata accolta in maniera letteralmente "esplosiva".

Dopo aver toccato le coste di Messina, Taormina, Catania, Siracusa e Ortigia, l’Amerigo Vespucci si sposta nelle isole minori della Sicilia e saluta velocemente Stromboli per poi spostarsi a Palermo. Ad accogliere l’arrivo della nave italiana più famosa è lo stesso vulcano, che ha fatto gli onori di casa con una accoglienza esplosiva con una eruzione lavica.

Lo spettacolo che ha regalato alla Marina Militare è stato da togliere il fiato, nell’atmosfera serale in cui hanno fatto da contrasto il tricolore della Vespucci e il rosso degli sbuffi lavici del vulcano.