L’Amerigo Vespucci in Sicilia: “la nave più bella del mondo” è uno spettacolo [VIDEO]

Il noto fotografo catanese Salvo Puccio ha realizzato un video con le riprese dell'Amerigo Vespucci nel mare di Sicilia, di fronte alla meravigliosa Ortigia.

L’Amerigo Vespucci, la celebre nave-scuola della Marina Militare Italiana è riuscita ancora una volta a catturare l’ammirazione e l’attenzione della gente che le stava attorno. La nave si trovava infatti nei pressi di Siracusa, nella meravigliosa Ortigia che già di per sé è una località da ammirare. Il fotografo Salvo Puccio ha dunque realizzato delle riprese che ha poi montato in un video condiviso sui social. Nelle immagini è possibile vedere la nave durante il tramonto, con le luci del tricolore italiano riflesse sul mare.

La nave è in Sicilia già da qualche giorno: dopo essere passata da Messina, l’Amerigo Vespucci si è infatti mostrata davanti Taormina e Catania, per poi giungere a Siracusa. Mentre l’anno scorso sono state effettuate le visite guidate a bordo della nave definita “la più bella del mondo”, quest’anno non sarà possibile, molto probabilmente in seguito alle misure di contenimento dei contagi. Tuttavia, la Marina ha pubblicato un video in cui è possibile effettuare una visita virtuale del vascello e durante il quale sono spiegate anche le attività di addestramento a bordo.

Sebbene quest’anno non sia possibile visitare di presenza la nave-scuola della Marina, sarà facilmente dimenticato l’omaggio della Vespucci a Ennio Morricone, il compositore italiano recentemente scomparso. Proprio nel mare della Sicilia, il capitano della Vespucci ha suonato al pianoforte il “Tema d’Amore”, tratto dal celebre film “Nuovo Cinema Paradiso” del regista siciliano Giuseppe Tornatore e ambientato proprio in Sicilia.