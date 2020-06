Lo spettacolo dei delfini nelle acque di Sicilia: la natura si riprende i suoi spazi [VIDEO]

Lo splendido e gioioso incontro è avvenuto al largo di Taormina: i delfini hanno cominciato a saltare non appena vista l'imbarcazione.

Una giornata al mare trasformatasi in un evento speciale. Questo è accaduto ieri pomeriggio a Martino Furnari, noto velista siciliano: mentre si trovava al largo di Taormina, la sua imbarcazione ha incrociato la strada con un branco di decine e decine di delfini. Questi ultimi, all’avvicinarsi del velista, hanno reagito nel modo più gioioso possibile: hanno iniziato a saltare, “accompagnandolo” per un lungo tratto, per la strada verso la costa.

Una scena strabiliante, che si vede sempre più di rado al largo delle coste mediterranee. Il tutto è stato, fortunatamente, immortalato e condiviso sul profilo personale del velista, ricevendo numerosissime visualizzazioni. Le meraviglie naturali stanno “colpendo” ancora una volta: forse, pagandone il prezzo più alto, questi mesi hanno veramente concesso alla natura il modo di “riprendere fiato”, tornando a regalare più spesso spettacoli simili.