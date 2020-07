Bonus vacanze: le strutture aderenti ad Agrigento

Bonus vacanze: ecco le strutture aderenti ad Agrigento e provincia. Una lista in aggiornamento degli albergatori che aderiscono all'incentivo per il turismo.

Il bonus vacanze salverà l’estate 2020? Sono in molti, specie gli albergatori, a chiederselo in questi giorni. A partire dall’1 luglio e fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile utilizzare l’incentivo statale di 500 euro. Tuttavia, non sono ancora molte le strutture che lo accettano e c’è già chi parla di “flop”. Presto per dirlo, dato che dopo meno di due settimane nessuno oserebbe già tracciare dei bilanci definitivi. Infatti, è probabile che col passare delle settimane aumentino le strutture aderenti, anche se chi è più lungimirante si è già attivato per accreditarsi come struttura che accetta l’incentivo.

Il bonus vacanze ad Agrigento e provincia è di certo conveniente sia per chi ama la cultura che per chi preferisce rilassarsi in spiaggia. “Girgenti”, infatti, come era un tempo chiamata la città, è rinomata in tutto il mondo per la vicinanza alla Valle dei Templi, patrimonio UNESCO. Qui sorge un complesso di templi greci di epoca ellenica in uno stato di conservazione eccezionale, tale da non avere niente da invidiare a quelli della madrepatria Grecia.

Come dimenticare, poi, le meravigliose spiagge dell’agrigentino? Le acque dell’Isola dei Conigli a Lampedusa sono tra le località balneari più affascinanti ed esclusive d’Italia, ma per chi volesse rimanere sull’Isola maggiore, impossibile non andare almeno una volta alla Scala dei Turchi, con le sue scogliere bianche e suggestive. Infine, la provincia di Agrigento è nota anche per aver dato i natali a due dei più noti scrittori siciliani: Luigi Pirandello, vincitore del premio Nobel e nato proprio ad Agrigento, e Andrea Camilleri, originario di Porto Empedocle. Vediamo, quindi, quali sono le strutture aderenti al bonus vacanze ad Agrigento e provincia.

Strutture aderenti ad Agrigento

Agrigento – Hotel Costazzurra Museum & SPA;

B&B Miravalle (Zona centro);

Strutture aderenti in provincia

Serenusa Village (Licata, Ag).

IN AGGIORNAMENTO