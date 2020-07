La musica torna a Taormina: gli spettacoli in programma al Teatro Antico

Taormina e il suo Teatro Antico risuonano: dopo un lungo periodo di lockdown, seppur con le dovute precauzioni, si ritorna agli spettacoli live.

Una volta terminato il lockdown, l’Italia ha iniziato a riprendere colore. Lentamente, assieme alla vita, il mondo dell’arte ha ricominciato a muovere i primi passi in un mondo trasformato. E, finalmente, seppur con moltissime precauzioni da tenere in conto, sono tornati anche gli eventi live.

Per quanto riguarda la Sicilia, quale location migliore per ricominciare gli spettacoli dal vivo, se non nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina? Sarà da lì, infatti, che si ripartirà, con gli spettacoli della lunghissima programmazione della Fondazione Taormina Arte, in programma dal 20 luglio al 20 settembre.

Due mesi di ottima musica e grandi spettacoli: si partirà con 5 serate consecutive dedicate alla musica del grande Ludwig van Beethoven. Non mancherà l’omaggio musicale al grande Maestro Ennio Morricone, scomparso di recente: a lui sarà dedicata una serata all’insegna delle migliori colonne sonore mai realizzate, in compagnia della musica di Barry, Badelt e Horner, eseguite dall’orchestra del Teatro Bellini di Catania.

In programma, inoltre, opere teatrali: basti pensare alla Medea l’8 agosto e Il sogno di un uomo ridicolo di Fedor Dostoevskij il 9 agosto. Non mancheranno infine i Carmina Burana di Orff, Le quattro stagioni di Vivaldi e, come chiusura dei molteplici eventi in programma, Un americano a Parigi, Rapsodia in blue e West Side Story per l’omaggio a Gershwin e Bernstein.

Ma la musica al Teatro Antico di Taormina non si ferma qui: sono stati programmati infatti i concerti di alcune delle personalità più influenti nel campo della musica italiana moderna. Ci si riferisce, per esempio, al vincitore di Sanremo 2020 Diodato, in concerto il prossimo 5 agosto. Altro cantautore importante presente al Teatro Antico sarà, infine, Daniele Silvestri, il cui concerto è in programma per il prossimo 29 agosto. Non è escluso, inoltre, che il Teatro Antico di Taormina aggiunga ulteriori date alla programmazione estiva, dato che gli ultimi annunci, come quello di Diodato, risalgono a pochi giorni fa.