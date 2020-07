Aeroporto Catania: offerte Volotea e Ryanair a partire da 9 euro

Aeroporto Catania: arrivata l'estate, le compagnie low propongono tratte a prezzi stracciati. Quali sono le più convenienti in partenza da Fontanarossa?

Aeroporto Catania: entrando nel mese di luglio, non si può che constatare che l’estate sia davvero arrivata. Un periodo già atteso dai più durante tutto l’anno, trasformatosi in un momento veramente agognato in seguito al difficile periodo di lockdown terminato circa due mesi fa.

I viaggiatori abituali, chiusi in casa per un periodo fin troppo lungo, ora fremono. Lontano o vicino che sia, quello del viaggio, breve o lungo, è diventato un vero e proprio bisogno. Ed è questo il motivo portante che spinge le compagnie aeree low cost, come Ryanair e Volotea, a offrire tratte a prezzi vantaggiosi. Ecco quelle attive, in partenza dall’aeroporto della provincia etnea, Fontanarossa.

Aeroporto Catania: i voli in offerta

Sono molteplici le tratte che partono dall’aeroporto Catania: per di più, con la fine del lockdown e l’arrivo dell’estate, i voli vanno aumentando di giorno in giorno. Alcune di queste tratte, soprattutto per l’Italia, vengono operate dalla compagnia low cost Volotea. Ed è proprio la compagnia spagnola che, in queste ore, sta offrendo alcune tratte a prezzi incredibilmente bassi.

Partendo da Catania, infatti, scegliendo una tratta operata da Volotea, per il mese di luglio si potrà volare con prezzi a partire da 9 euro. In particolare, questa offerta riguarda i voli in partenza da Fontanarossa, diretti verso Napoli, Venezia e Verona. I biglietti aumentano di poco dirigendosi verso Ancona: i biglietti dell’andata costeranno 19 euro. Prezzi un po’ più elevati, infine, per Genova e Torino: per luglio i biglietti costeranno 23,63€. Maggiori informazioni riguardanti le date e gli orari dei voli sono disponibili sul sito della compagnia spagnola.

Ryanair

Non è solo la compagnia Volotea ad offrire prezzi vantaggiosi per l’estate 2020 con partenza dall’aeroporto Catania: l’irlandese Ryanair ha piazzato alcune tratte irrinunciabili a prezzi stracciati. Quest’ultime sono tutte rotte internazionali: riguardano le città di Rodi, Kyiv, Bruxelles, Malta, Budapest, Cracovia, Katowice e Eindhoven. I prezzi variano dai 9,99€ ai 25,99€.

Proprio perché sono offerte irrinunciabili, le prenotazioni hanno un limite. Si avrà tempo, infatti, solamente fino ad oggi per prenotare il proprio volo. Inoltre, si ricordi infine che Ryanair offre il cambio volo gratuito: questo varrà solamente, però, per i voli prenotati dal 10 giugno per i mesi di luglio e agosto.