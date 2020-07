In camper alla scoperta della Sicilia: l’iniziativa di sei blogger per rilanciare il turismo

Vacanze 2020 in Sicilia: sei travel blogger, all'insegna di sicurezza e sostenibilità, in tour per l'Isola: 9 giorni per incentivare il turismo post-covid.

Mai come quest’anno tutti si stanno impegnando per rilanciare il turismo in Italia dopo il lockdown. Dal famigerato bonus vacanze, agli spot che in questi giorni conquistano televisioni e social, con le regioni pronte a fare a gara per salvare il salvabile. Tra le mete più in voga per le vacanze 2020 c’è sicuramente la Sicilia, che quest’anno può contare anche su supporter speciali. Ernesto e Lidia di Viaggiando in camper, Fabio e Chiara di Allemandich, Anna di Travel Fashion Tips e Diana di In viaggio da sola sono i 6 blogger provenienti da varie parti d’Italia che, in camper, sono partiti alla scoperta della Sicilia sud-orientale. A loro il TGR Sicilia ha dedicato un servizio ai travel blogger.

Un tour compiuto in totale sicurezza, garantita proprio dagli spostamenti in camper, che ha portato i blogger e i loro fans da Randazzo ad Agrigento, passando per Ortigia, Ragusa e Marzamemi. Un’avventura all’insegna della scoperta persino dei luoghi più reconditi dell’Isola. A fare da guida due camperesti siciliani già avvezzi a raccontare la loro terra anche in brevissimo tempo, come gli stessi hanno dichiarato ai microfoni di TGR. Un tour di 9 giorni avente come principale obiettivo rilanciare il turismo post-covid italiano.