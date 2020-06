Universitaly: come registrarsi per i test di Medicina

Per inoltrare la domanda di partecipazione ai test di Medicina è necessario registrarsi prima sul portale Universitaly. Ecco come fare, passo per passo.

Il test d’ammissione per l’ingresso in Medicina, anche quest’anno, è alle porte. Sono moltissimi gli studenti, aspiranti matricole, che decideranno di tentare la sorte per accaparrarsi uno dei tanti ambiti posti in tutta Italia. Il ministro Manfredi, recentemente, ha dichiarato che non ci saranno variazioni per quel che riguarda i test a numero programmato nazionale, ma ci sarà sicuramente qualche novità rispetto alle sedi. Queste, infatti, potrebbero moltiplicarsi per gestire meglio i grandi numeri: si prevede, nello specifico, una sede per provincia.

Nel frattempo, le aspiranti matricole continuano a prepararsi e a cimentarsi nell’invio della domanda di partecipazione ai test. Si ricorda che, per inoltrare la domanda di partecipazione ai test di Medicina, è assolutamente necessario registrarsi prima sul portale Universitaly. L’iscrizione, infatti, può essere eseguita esclusivamente tramite questo sito, per questa ragione è utile sapere come creare correttamente il proprio account su Universitaly. Ecco, quindi, come fare.

Come registrarsi

Prima di poter accedere alla propria area personale, è necessario che si sia effettuata la registrazione al portale , dal quale si potrà poi compilare la domanda di partecipazione al test. Vediamo come ottenere le credenziali d’accesso e procedere all’iscrizione:

Digitare “Universitaly” sulla barra del motore di ricerca, cliccare sul link e poi ancora sulla sezione “come registrarsi”, posta in alto a destra;

riempire i campi con i propri dati personali;

confermare la propria identità, cliccando sul link che verrà inviato all’indirizzo email indicato in fase di compilazione dei dati;

ritornare sul sito e autenticarsi con mail e password.

Infine, non resterà che attendere che le iscrizioni ai test di Medina siano ufficialmente aperte. In quel momento sarà possibile, quindi, presentare la domanda.