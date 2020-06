Coronavirus, in Sicilia 0 contagi e 0 morti: l’ultimo bollettino aggiornato

Coronavirus in Sicilia: nessun nuovo caso e nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. I dati aggiornati all'ultimo bollettino disponibile.

Coronavirus in Sicilia

Nessun nuovo positivo e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore nella nostra Isola 130 le persone attualmente positive di cui 25 ricoverate e 4 in terapia intensiva (105 i malati in isolamento domiciliare). I tamponi effettuati nel weekend (1.308 a fronte dei 2.348 del giorno prima) non hanno portato per il momento a scoprire nuovi contagi e nessuno dei pazienti ricoverati si è aggravato tanto da arrivare in terapia intensiva. Il numero totale di casi riscontrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 3.077.

Coronavirus in Italia

Anche in Italia l’epidemia sembra rallentare. Sono 174 i nuovi contagiati da Coronavirus nell’ultimo bollettino. Il numero totale dei casi sale quindi a 240.310. Oltre la metà dei nuovi contagiati da Covid (97) sono in Lombardia; segue l’Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 registrate ieri: nell’ultimo aggiornamento sono 22 i morti, 13 dei quali in Lombardia. Complessivamente i decessi salgono a 34.738. Sono 16.681 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, con un decremento nelle ultime 24 ore di 155 persone affette dal virus. I dati sul monitoraggio del contagio sono forniti dal ministero della Salute.