Coronavirus nel mondo: USA con 40mila contagi in 24 ore, in Brasile più di 1 milione di positivi

I casi di Covid-19 a livello globale hanno superato la soglia dei 9,4 milioni. Ancora preoccupante, in particolare, la situazione in India, Brasile e Stati Uniti.

CoronaNonostante la trasmissione del Coronavirus sembra essere stata soppressa in molti paesi, il virus continua a circolare ed è ancora letale. In Europa e nel resto del mondo, infatti, continuano a nascere nuovi focolai e ad esserci nuovi contagi. Secondo l’organizzazione mondiale della sanità, l’Europa registra ogni giorno circa 20.000 nuovi casi e oltre 700 nuovi decessi. A livello mondiale, sono tanti i paesi che ancora registrano un alto numero di contagi e di decessi. I casi di coronavirus a livello globale, secondo la Johns Hopkins University, hanno superato la soglia dei 9,4 milioni. In Europa, uno dei continenti che ha subito un’importante impennata dei contagi è stata la Germania, dove si registrano 477 nuovi casi e 21 decessi.

Coronavirus nel mondo: Pechino nuovo epicentro in Cina

Anche in Cina, epicentro della pandemia, il virus sembra non allontanarsi. Da quando è stato scoperto il nuovo focolaio del virus presso il mercato di Xinfadi, infatti, a Pechino sono stati scoperti nuovi 269 casi di Coronavirus. Pechino è diventata, quindi, nuovo epicentro dell’epidemia in Cina. Ma nuovi casi sono stati registrati anche nella provincia di Hebei, Gansu, Guangdong e Shaanxi.

Coronavirus nel mondo: 1.145.906 di contagiati in Brasile

In America latina la situazione più preoccupante è, sicuramente, quella del Brasile. Il Paese, secondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, registra 1.145.906 contagiati, più 39.436 rispetto a ieri, e 52.645 morti. Il comune di San Paolo ha portato avanti una campagna di esami sierologici, dalla quale è emerso che è stato contagiato circa il 9,5% degli abitanti della città, ovvero circa 1,2 milioni di cittadini. Con riferimento agli altri paesi dell’America latina, dall’analisi dei dati figurano al secondo e al terzo posto rispettivamente il Perù e il Cile.

Coronavirus nel mondo: India al quarto posto per contagi

Continua a preoccupare anche la situazione in India, dove nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di incremento giornaliero, con quasi 17 mila nuovi casi e 418 decessi. I nuovi dati del Ministero della sanità portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 490.401 e quello dei morti a quota 15.301. L’India occupa, così, il quarto posto al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti, Brasile e Russia.

Coronavirus nel mondo: 40mila nuovi casi in un giorno negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 40.000 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. È stato registrato un nuovo record giornaliero di 39.972 nuovi contagi, che porta il bilancio totale a quota 2.422.299, inclusi 124.410 morti.

Coronavirus nel mondo: – 7mila casi in Russia

Qualche notizia positiva sembra arrivare dalla Russia, nella quale il numero di nuovi casi è sceso a meno di settemila nella giornata di ieri, bloccandosi a 6.800.

Coronavirus nel mondo: in Australia interviene l’esercito

In Australia esiste un unico focolaio significativo, quello nello Stato di Victoria. Qui, l’esercito australiano ha annunciato che invierà 1000 soldati per contenere il contagio, monitorando i viaggiatori e fornendo supporto logistico e medico. L’Australia ha registrato circa 7.500 casi di coronavirus e 103 decessi.