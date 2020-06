Stasera in TV: in onda “Hulk” e “50 volte il primo bacio”

In queste prime sere d'estate, se non si ha voglia di uscire, ci si può accomodare in veranda o sul divano e rilassarsi con un bel film. Ecco, dunque, la selezione dei migliori titoli di per stasera. giovedì 25 giugno, curata dalla redazione di LiveUnict.

Rapina in corso 211 [Rai 3, 21: 20]: Mike Chandler è a un passo dalla pensione e dalla depressione, provocata dalla morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Poliziotto a Chesterford, si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un pattugliamento. Ma la loro routine è interrotta bruscamente da una rapina armata fino ai denti alla Unity Savings & Loan. I bad guys, formati nelle forze speciali e ricercati dall’Interpol, devono recuperare un milione di dollari promessi da un cinico sciacallo di guerra, assassinato senza scrupoli in Afghanistan. Sanguinari e voraci, uccidono chiunque si ponga tra loro e il loro obiettivo. Giunto al termine della sua carriera, Chandler trova il modo di riscattare la disillusione e di mettere in salvo chi ama.

L’incredibile Hulk [Italia 1, 21: 30]: lo scienziato Bruce Banner è impegnato a trovare una soluzione al suo enorme problema: la contaminazione da raggi gamma che lo porta a trasformarsi occasionalmente nell’incontenibile e rabbioso essere verde dalla smisurata forza. Si è così costretto a vivere in perenne esilio dal suo mondo e dalla donna che ama, Betty Ross (Liv Tyler), anche perché deve nascondersi da chi gli da’ la caccia per studiarlo, neutralizzarlo e carpire il segreto della sua forza: il generale Thunderbolt Ross (William Hurt) che ha ingaggiato anche Emil Blonsky (Tim Roth), un soldato del KGB, ben attrezzato e pronto a tutto, persino a farsi iniettare un siero che dovrebbe dargli forza e poteri speciali. Qualcosa va però storto e Blonsky si trasforma a sua volta in un mostro mutante, Abominio. Banner si trova così di fronte a un dilemma: decidere se continuare a essere Hulk e combattere Abominio o trovare la propria personale salvezza a scapito di quella della collettività.

Red lights [Rai Movie, 21:10]: la psicologa Margaret Matheson (Sigourney Weaver) è spinta dal giovane assistente Tom (Cillian Murphy), che da sempre conduce approfondimenti sulla metafisica, a interessarsi alle farneticazioni del famoso medium Simon Silver (Robert De Niro), rifattosi vivo dopo trent’anni di misteriosa assenza e intenzionato a rivelare verità sempre più scioccanti sui metodi usati dalla scienza classica per spiegare l’esistenza dei fenomeni paranormali. Dapprima reticenti, i due studiosi dovranno rivedere le loro posizioni quando l’esistenza di Tom sarà attraversata da anomali episodi che ne alterano la percezione della realtà.

50 volte il primo bacio [Paramount Channel, 21:15]: siamo nelle Hawaii, Henry un simpatico veterinario si innamora a prima vista di Lucy. Lucy però ha un problema, a causa di un incidente ricorda solo le ultime 24 ore e rivive così tutti i giorni lo stesso giorno di quando ebbe l’incidente.