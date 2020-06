Bonus vacanze: quali sono le strutture aderenti

Bonus vacanze: entro pochi giorni sarà finalmente possibile scoprire quali strutture aderiscono al bonus. Ecco dove verrà pubblicata la lista ed entro quando.

Gli italiani potranno sfruttare i 500€ del bonus vacanze per la stagione estiva, da spendere esclusivamente nelle strutture aderenti del Bel Paese. Le strutture in questione sono alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e Bed&Breakfast.

Bonus vacanze: come richiederlo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida online su come richiederlo. Intanto, il bonus vacanze è dedicato a nuclei familiari che possano attestare una dichiarazione Isee al di sotto dei 40mila euro. La richiesta può essere effettuata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Inoltre, il bonus è modulato in base al numero del nucleo familiare: 500€ per una famiglia composta da tre o più persone; 300€ per una famiglia composta da due persone; 150€ per una famiglia composta esclusivamente da una sola persona.

Per richiedere l’indennità di 500€ da spendere esclusivamente per le vacanze italiane, un membro del nucleo familiare dovrà scaricare un’apposita applicazione (IO) e attraverso un collegamento con la banca dati dell’Inps, l’app verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l’esito del riscontro, con un messaggio nell’applicazione.

Nei casi in cui l’utente sia risultato idoneo a ricevere il bonus vacanze, dopo aver visualizzato l’anteprima del contributo, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l’app IO comunichi l’attivazione del bonus. Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’app IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti”.

Bonus vacanze: le strutture aderenti

Al più presto sarà possibile visualizzare quali strutture dedicate al settore del turismo aderiscono al bonus vacanze, grazie all’elenco che sarà disponibile sul portale di Federalbergi (www.italyhotels.it).

L’elenco sarà utile per gli utenti che vorranno usufruire dei 500€ e andare in vacanza in qualche parte dell’Italia, così da sapere con largo anticipo se qualche albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo o Bed&Breakfast stiano aderendo all’iniziativa del bonus vacanze.