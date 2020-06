Università, Manfredi: “Tutti gli atenei riprenderanno le lezioni in presenza, ecco quando”

Si conosce la data di riprese delle lezioni all'università. Ecco le dichiarazioni del ministro Manfredi in merito alla ripartenza delle attività accademiche.

Si sta lavorando alla ripresa delle lezioni universitarie e già si conoscono le date ufficiali per la riapertura degli Atenei e la ripartenza delle regolari attività accademiche. Ad anticipare le date è stato il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervistato da Radio 1 a “Un giorno da pecora”.

Ripartono le lezioni all’università: la data ufficiale

“Entro il 14 settembre – ha dichiarato il ministro Manfredi – tutte le università riprenderanno le lezioni in presenza”. Il ministro, inoltre, è stato interrogato in merito ai dati, che farebbero presagire un netto calo delle immatricolazioni all’università per il prossimo anno. “Il mio obiettivo – ha continuato il ministro – è non perdere neanche uno studente, recuperando quei diecimila che potrebbe non iscriversi“.

Interrogato in merito alla propria carriera da studente, infine, Manfredi ha dichiarato: “Si, mi è capitato di passare i compiti, può essere anche un modo creare anche un po’ di comunità, le persone che non fanno copiare, alla fine, sono anche molto antipatiche – ha scherzato il ministro, proseguendo – non è corretto, sono d’accordo, ma tutti siamo stati studenti. Le versioni invece no, ma si cercava di parlare con il vicino. Certo bigliettini ed altro non ne ho mai fatti. Comunque, è molto importante – ha concluso – avere un comportamento etico e corretto durante gli esami”.