Coronavirus, Catania non è più la provincia col numero maggiore di casi: i dati aggiornati

Coronavirus in Sicilia: i dati aggiornati nelle varie province dell'Isola a seguito del riallineamento dei contagi eseguito dalla Regione, che ha portato a un sensibile decremento dei casi.

Molta attesa per i dati del Coronavirus in Sicilia dopo l’aggiornamento della Regione di qualche giorno fa, che, allineando i calcoli, ha portato il totale di casi complessivi a soli 141 contagiati (la scorsa settimana se ne conteggiavano oltre 800). Anche per la giornata di oggi, con soli due nuovi casi registrati, i numeri sono significativamente più bassi in tutta l’Isola, con una distribuzione tra le varie province che tenga conto del nuovo conteggio. Dai nuovi dati, infatti, emerge che la provincia di Catania non è più quella col numero maggiore di casi positivi, com’è stato finora, ma la terza, superata da Palermo e Messina.

Questi, quindi, i dati delle varie province dell’Isola nella giornata di oggi, lunedì 22 giugno, così come comunicati dalla Regione tramite i suoi canali social e istituzionali.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale: dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone: di queste sono risultate positive 3.072 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute (0). Degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (+1) – mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare.

Questa, invece, la divisione degli attuali positivi nelle varie province: