UNICT – Consegna virtuale dei premi del Piano nazionale lauree scientifiche

L'Università di Catania consegnerà virtualmente i premi di profitto finanziati dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Chimica di Unict e dal Dipartimento di Scienze chimiche.

Venerdì 26 giugno alle 9 si tiene online la tradizionale cerimonia (piattaforma MS Teams) per la consegna dei premi di profitto finanziati dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Chimica di Unict e dal Dipartimento di Scienze chimiche.

Il premio assegna 500 euro ciascuno ai tre migliori studenti dei corsi di studio in Chimica e in Chimica industriale immatricolati nell’anno accademico 2018/19 che si sono iscritti regolarmente al secondo anno. Tutti gli studenti della stessa coorte regolarmente iscritti al 2° anno riceveranno inoltre “virtualmente” le magliette PNLS al loro rientro in Dipartimento.

Durante la cerimonia saranno premiati inoltre con una pergamena anche i migliori alunni degli istituti di istruzione superiore della Sicilia centro-orientale che hanno partecipato nell’anno scolastico 2019/20 ai Laboratori del PNLS al Dipartimento di Scienze chimiche.

Alla cerimonia interverranno il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, il direttore del Dipartimento di Scienze chimiche Roberto Purrello, i presidenti dei corsi di studio Enrico Ciliberto (Chimica) e Giuseppe Mineo (Chimica industriale), il delegato del rettore per la Didattica Unict Alberto Fichera, il coordinatore nazionale del PNLS – Chimica Ugo Cosentino, i referenti degli atenei di Palermo (Delia Chillura Martino) e di Messina (Lella Serroni) e il delegato alla Didattica per il Dsc Guido De Guidi, referente Unict del PNLS – Chimica.