Meteo Sicilia, arriva l’estate con l’anticiclone: le previsioni del weekend

Che tempo farà nel weekend a Catania e in Sicilia? È in arrivo un anticiclone dalle Azzorre: ecco come cambieranno le previsioni e quali temperature ci aspettano.

Meteo Sicilia: arriva, finalmente il weekend. Nelle zone dal clima più mite, come in questo caso l’Isola, questo è il momento dell’organizzazione. Il venerdì, infatti, segna in molti casi la fine della propria settimana lavorativa: dunque, perché non passare il proprio weekend fuori porta, magari in spiaggia?

Per organizzarsi, senza dubbio, serve prima controllare le previsioni meteo: il fine settimana sarà segnato dal bel tempo? Preoccupa, in questi giorni, la notizia dell’arrivo, da parte delle Azzorre, di un anticiclone. Ma cosa bisogna aspettarsi? Avrà degli effetti negativi sul weekend, momento sempre più atteso con l’alzarsi delle temperature estive?

Meteo Sicilia: l’anticiclone delle Azzorre

È sempre più vicino un anticiclone proveniente dalle Azzorre, arcipelago situato nell’oceano Atlantico appartenente al territorio del Portogallo. Sebbene ci si aspetti che i suoi effetti comincino a farsi notare maggiormente dall’inizio della prossima settimana, potrebbero sporadicamente causarsi, fino ad allora, fenomeni d’instabilità.

L’anticiclone, però, non porterà cattivo tempo sull’Italia. Al contrario, segnerà effettivamente l’entrata del Belpaese nella stagione estiva: stando a quanto previsto, infatti, potrebbero raggiungersi picchi di 30 gradi e oltre, la temperatura perfetta per godersi una splendida giornata di sole al mare.

Sarà così anche per la Sicilia: sebbene alcuni preoccupanti annuvolamenti durante la giornata di oggi possono far presagire un weekend indoor, esse andranno sparendo, lasciando il posto a due giornate di caldissimo sole, adeguatamente ventilate.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Ecco così che, per la giornata di domani, sabato 20 giugno, in gran parte delle province dell’Isola il meteo segni “sole e caldo”, con massime di 33° nelle zone di Agrigento e Ragusa, 32° a Siracusa, 31° a Catania, per scendere al massimo entro i 25° nelle zone di Trapani ed Enna.

Per la giornata di domenica, 21 giugno, la situazione resterà più o meno invariata. Sono previsti, infatti, 32° a Siracusa, 31° ad Agrigento, 30° a Catania e Ragusa, per poi scendere alla massima di 23° nella provincia di Enna.

Temperature, dunque, che fanno presagire un fantastico weekend, all’insegna dell’aria aperta e, perché no, della spiaggia: c’è modo migliore, in fondo, di festeggiare l’arrivo ufficiale dell’estate 2020?