Amt Catania: da domani nuovi orari e modifiche ai percorsi

Amt Catania: scattano da domani gli orari estivi dell'azienda di trasporto pubblico di proprietà del Comune. Tutte le novità su orari e percorsi.

L’Azienda Metropolitana Trasporti ha annunciato che a partire da domani sabato 20 giugno entreranno in vigore i nuovi orari che regoleranno gli arrivi e le partenze degli autobus durante tutto il periodo estivo. Novità anche per la linea 935 che prolunga il suo percorso fino alla Scogliera, con una fermata prevista vicino agli stabilimenti balneari de La Risacca e Acquarius, nonostante ieri sia stato predisposto il divieto di balneazione proprio in quella zona.