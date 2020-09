FCE, biglietti di bus e treni si acquistano con lo smartphone: ecco come funziona

Da ieri è possibile comprare i biglietti FCE anche via l'applicazione DropTicket: ecco come fare per viaggiare con i servizi della Ferrovia Circumetnea.

Arriva la comunicazione da parte della Ferrovia Circumetnea: dall’1 settembre, è possibile acquistare titoli di viaggio FCE, esclusivamente per la linea extraurbana, anche in formato digitale, tramite l’app per smartphone DropTicket, disponibile su Google Play (Android) e App Store (iOS).

Su come acquistare i biglietti attraverso DropTicket, è la stessa pagina Facebook dell’FCE: “Con l’app è sufficiente geolocalizzarsi, scegliere la sede di partenza e di arrivo della tratta desiderata (il sistema calcolerà automaticamente la fascia chilometrica e il prezzo corrispondente), selezionare il titolo da acquistare (corsa semplice, giornaliero, abbonamento settimanale o abbonamento mensile) e procedere al pagamento“.

“È possibile acquistare i biglietti in qualsiasi momento – spiega il post –. Il biglietto andrà poi convalidato manualmente sull’app prima di salire a bordo. I biglietti extraurbani della tipologia “corsa semplice” e “giornaliero” acquistati con DropTicket sono scontati del 10% rispetto a quelli cartacei“.

Conclude la pagina dell’FCE: “Gli abbonamenti mensili e settimanali emessi con DropTicket sono pagati a prezzo intero e a differenza di quelli cartacei sono impersonali. I titoli di viaggio acquistati con Dropticket non consentono l’accesso e l’utilizzo della metropolitana“.