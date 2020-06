Partorisce e si laurea nello stesso giorno: Elisa, mamma da 110 e lode

Elisa Floreani nel giro di 10 ore è diventata mamma del piccolo Riccardo e si è laureata, discutendo la tesi dal letto dell'Ospedale.

All’alba, dopo una notte di travaglio, la ventinovenne Elisa Floreani diventa mamma. Poche ore dopo, grazie al collegamento con l’ateneo di Udine la donna viene proclamata dottoressa in Scienze della formazione.

Elisa, dopo la prima laurea in Economia Aziendale, si laurea in Scienze della formazione con 110 e lode, accompagnata dagli applausi di medici ed infermieri e dal sostegno del marito Alessandro. La nascita di Riccardo era prevista per qualche giorno dopo ma il piccolo ha deciso di arrivare proprio il giorno della seduta di laurea, scombinando i piani.

Nonostante il grande evento Elisa decide, comunque, di discutere la tesi. “Quando rispondevo avevo davanti il viso di mio figlio, gli occhi azzurri, l’espressione così dolce“, dichiara Elisa al Corriere della Sera.

La doppia festa per la ventinovenne Elisa Floreani è stata possibile grazie alla didattica a distanza, senza la quale avrebbe dovuto rimandare la laurea a Luglio. Così, alle 4.47 del mattino di giovedì nasce Riccardo e alle 14:30 del pomeriggio avviene la discussione della tesi in streaming dall’ospedale di Udine. “È stato un giorno memorabile. Dopo la nascita di Riccardo mentalmente avevo già rinunciato alla laurea. Devo ringraziare tutto il reparto che mi ha incoraggiato e preparato“, ha confessato Elisa.

Per Elisa si tratta della seconda laurea. Dopo la laurea in Economia aziendale e dopo aver lavorato per un anno in una società di revisione decide, infatti, di cambiare percorso e si laurea in Scienze della formazione con una tesi dal titolo “La mindfulness in ambito educativo”.