Coronavirus in Sicilia, un nuovo positivo: i dati aggiornati

Coronavirus Sicilia: gli aggiornamenti relativi alle province e alla situazione complessiva nell'Isola comunicati dalla Protezione Civile alle 18 di oggi, martedì 16 giugno.

I casi di coronavirus in Sicilia si sono mantenuti bassi anche nel corso del secondo weekend di giugno, con tre casi registrati nell’arco di tre giorni. Tuttavia, la Regione, così come stabilito all’inizio del mese, comunicherà sui social e sui canali istituzionali i nuovi casi solo ogni due giorni, con una pausa durante il weeekend. Inoltre, nella giornata di sabato il governatore Nello Musumeci ha emanato una nuova ordinanza relativa alla “fase 3” dell’emergenza, con cui si regolamentano le riaperture.

Questi, invece, i casi di coronavirus aggiornati alle 17 di oggi, martedì 16 giugno, nei dati forniti dalla Protezione Civile. Per la Sicilia si registra un incremento di un nuovo positivo, a fronte di 33 guariti in totale nell’arco delle ultime 24 ore. Degli attuali 805 positivi, 30 sono ricoverati con sintomi, 4 in terapia intensiva e il resto, 771, in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia, i casi totali di coronavirus in Sicilia sono stati 3.458, di cui 280 deceduti e 2.373 tra dimessi e guariti. Questo, a fronte di un totale di tamponi effettuati che ammonta a 180.327.

Questi, invece, i casi totali delle province (e non, dunque, gli attuali positivi) dall’inizio della pandemia.

Catania: 1077;

Siracusa: 251;

Messina: 565;

Ragusa: 98

Enna: 425;

Caltanissetta: 177;

Agrigento: 141;

Palermo: 584;

Trapani: 142.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani a cura della Regione Siciliana.