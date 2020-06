Catania, riaprono i lidi: stagione balneare 2020 pronta a partire

A Catania riaprono i lidi: la stagione balneare è finalmente pronta a partire nel pieno rispetto delle norme a tutela dei cittadini. Lo ha dichiarato il sindaco Pogliese.

A Catania il lungomare rimarrà chiuso al traffico per tutte le domeniche di giugno. L’iniziativa si pone in linea con l’apertura dei lidi che, da martedì 16 giugno 2020, daranno avvio alla stagione balneare di quest’anno. A confermarlo è stato ieri il sindaco della città etnea Salvo Pogliese, che ha spiegato come quella di far ripartire gli stabilimenti balneari sia un’esigenza economica nel nostro territorio.

“Un obiettivo che ci siamo prefissati – ha detto il sindaco Pogliese, come riporta La Sicilia – e che abbiamo puntualmente raggiunto grazie alla sinergia tra gli imprenditori privati e il Comune di Catania e con uno sforzo non indifferente da parte di tutti, non solo per seguire le prescrizioni individuate a livello nazionale ma anche per rispettare un’altra esigenza, che era quella di far ripartire l’economia di un comparto, quale quello degli stabilimenti balneari, che ha sempre avuto una ricaduta economica di eccezionale valenza nel nostro territorio”.

L’assessore Cristaldi ha inoltre comunicato che a riaprire sarà anche la prima spiaggia libera e, a seguire, le altre due.