Stasera in tv: in onda “Notte prima degli esami” e “Notting Hill”

Tra semifinali di calcio e grandi classici del cinema, stasera non c'è il rischio di annoiarsi davanti alla tv. Ecco i nostri consigli.

Coppa Italia – Juventus vs Milan [Rai1, ore 20.30]: in onda la semifinale di Coppa Italia. A scontrarsi saranno Juventus e Milan.

Notte prima degli esami [Rai 3, ore 21.20]: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturità degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei è già fidanzata con un giovane energumeno…

Notting Hill [Canale 5, ore 21.21]: Commesso in un negozio di libri si innamora di una attrice americana famosa che per caso entra nel suo negozio nel quartiere di Notting Hill a Londra. Anche se la loro storia d’amore è improbabile, decidono lo stesso di tentare.

Effie Gray – Storia di uno scandalo [Iris, ore 21.00]: In piena epoca vittoriana, l’adolescente Effie Gray (Dakota Fanning) è spinta dai genitori a frequentare il giovane John Ruskin (Greg Wise), scrittore dall’aria tormentata e dalla personalità complessa, con cui contrae matrimonio nel 1848 e si trasferisce a vivere a Venezia. Durante i primi cinque anni di matrimonio, il legame tra Effie e John diventa sempre piu’ teso a causa della loro divergenza di opinioni e della scelta dello scrittore di non toccare il corpo della moglie, ancora vergine, per il quale prova disgusto. Alla ricerca di attenzioni e amore, Effie comincia ad apprezzare la presenza in casa di Everett Millais (Tom Sturridge), un pittore emergente protetto del marito con cui instaura una relazione extraconiugale destinata a creare scandalo e scalpore.

Propaganda Live [La7, ore 21.15]: il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.