Meteo Sicilia, arrivano temperature estive: le previsioni della settimana

La stagione estiva è alle porte e nel frattempo si assiste ad un aumento delle temperature: ecco le previsioni meteo della Sicilia.

Il meteo Sicilia prevede beltempo per il resto della settimana, fino al weekend. Si assisterà a giornate con cielo prevalentemente sereno, a parte qualche nube sparsa e un aumento generale delle temperature. Dopo le piogge dei giorni scorsi, si anticipa, a livello meteorologico, l’entrata nella stagione estiva.

In Sicilia, le temperature di oggi – mercoledì 10 giugno – rimarranno costanti anche per la giornata di domani, giovedì 11 giugno (con una massima intorno ai 27-28°C); mentre si prevedono nubi sparse ma non dense per tutta l’isola. Condizioni meteo Sicilia che cambiano con l’avvicinarsi del weekend e in particolare a cominciare da venerdì 12 giugno, con cielo prevalentemente soleggiato e l’arrivo dell’afa estiva (massime che toccheranno i 32°C).

L’aumento delle temperature, tuttavia, non si ferma. Anche per il weekend isolano si prevede sole e caldo su gran parte della Sicilia, arrivando a toccare ben 36°C, sia per la giornata di sabato 13 giugno che per la giornata di domenica 14 giugno. Insomma, si sta entrando chiaramente nell’estate e le giornate a mare potrebbero ritornare l’ordinarietà.