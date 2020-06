Cambio gomme invernali: ultimi giorni di tempo, ecco la scadenza

Cambio gomme invernali: ecco la data entro la quale gli pneumatici devono essere cambiati per la stagione estiva.

Nuova scadenza per il cambio gomme invernali. Le motivazioni del posticipo, com’è ovvio, sono da ricercare nella emergenza sanitaria in atto. Stabilita, infatti, al 15 giugno la proroga per il cambiamento delle gomme. La scadenza, di solito, viene fissata per il 15 maggio, ma si è resa necessaria una proroga. In questo modo, gli autisti avranno ancora qualche giorno per cambiare pneumatici e inserire quelli adatti alle temperature estive.

Si ricorda, al riguardo, che le gomme invernali si consumano maggiormente e sono molto più costose di quelle ordinarie. Per questo, malgrado non sia vietato, è comunque molto utile cambiare le gomme in tempo. Inoltre, è pericoloso guidare con tali tipologie di pneumatici, in quanto reggono molto meno la tenuta di strada ordinaria. Per questa ragione, le gomme “stagionali”, siano esse invernali o estive, sono le migliori per un rapporto di sicurezza ed efficacia su strada.