Bonus studenti fuori sede: pubblicato elenco idonei al bando

Ersu Catania ha pubblicato la graduatoria degli studenti fuori sede ammessi al contributo Covid-19 per situazioni di emergenza economica. Ecco la lista degli ammessi.

Ersu Catania ha pubblicato gli elenchi degli studenti universitari siciliani fuorisede risultati idonei al bando dell’assessorato regionale dell’Istruzione e formazione professionale

È disponibile online l’esito del bando riservato agli studenti universitari siciliani che studiano all’estero o nelle altre regioni italiane. Il bando fa riferimento a quattro milioni di euro che il governo Musumeci ha stanziato in favore degli studenti in situazione di disagio per l’emergenza epidemiologica e che sono iscritti in atenei, accademie o conservatori di musica, al di fuori della Sicilia, sia all’estero che nel resto d’Italia.

Sarà pubblicata successivamente la graduatoria finale, con priorità per gli studenti che hanno mantenuto il proprio domicilio fuori dalla Sicilia alla data della presentazione della domanda.