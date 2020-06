UNICT – Studenti internazionali: riaperte ammissioni a 5 corsi magistrali

L'Università di Catania indice una selezione pubblica per l'ammissione di studenti non UE residenti all’estero per alcuni corsi di laurea magistrale interamente in inglese.

L’Università di Catania ha pubblicato sul proprio sito web un avviso in merito a una selezione pubblica per l’ammissione di studenti non UE residenti all’estero che intendono iscriversi per l’anno accademico 2020/21 al 1° anno di uno dei corsi di laurea magistrale tenuti interamente in lingua inglese:

Physics (13 posti)

Chemical Engineering for Industrial Sustainability (12 posti)

Electrical Engineering (13 posti)

Electronic Engineering (15 posti)

Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (31 posti)

Il bando di partecipazione (che prevede anche l’assegnazione delle borse di studio residue) è già disponibile, le candidature possono essere inviate online fino al 30 giugno 2020. I posti rimasti disponibili al termine della procedura di selezione saranno eventualmente ribanditi e/o resi disponibili per la selezione riservata ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito dell’Università degli Studi di Catania.