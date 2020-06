CALCIO CATANIA – Reggina promossa ufficialmente in Serie B con Monza e Vicenza

Tre le squadre promosse che hanno conquistato la serie cadetta in virtù della propria posizione in classifica: nel girone C del Calcio Catania a trionfare è la Reggina.

Sono arrivati, dopo tante discussioni, i verdetti per quel che concerne la promozione diretta in Serie B per le tre squadre posizionate al primo posto, nei tre gironi nazionali di Lega Pro, prima dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia.

A spuntarla sono il Monza (di proprietà di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani), primo a +16 punti dalla Carrarese nel girone A e allenata da Christian Brocchi; nel girone B , invece, il Vicenza con i suoi 61 punti arriva in serie cadetta. Per quanto concerne il girone C del Calcio Catania, la prima in classifica prima dello stop forzato era la Reggina di Denis e Reginaldo tra tutti, che approda in Serie B come prima della classe.

La quarta promossa verrà decisa tramite i playoff ai quali, salvo clamorosi colpi di scena societari, dovrebbe partecipare anche la squadra rossazzurra. Con i noti problemi legati all’attuale società e proprietà degli etnei, lo scivolone potrebbe essere dietro l’angolo, soprattutto dopo la messa in mora di tutti i giocatori (tranne Orazio Di Grazia).

Il tutto, con il fallimento dietro l’angolo, potrebbe tradursi con la rinuncia da parte della società rossazzurra a scendere in campo per le partite dei playoff, non sostenibili economicamente sia per l’adeguamento sanitario delle strutture che per le eventuali trasferte.