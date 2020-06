Università: nasce un corso di laurea per esperti di semi e piante

Nasce un nuovo corso di laurea per appassionati di piante e semi: si tratta di nuovo corso di laurea triennale, che sarà attivato a partire dall'anno accademico 2020/2021.

L’Università della Tuscia ha attivato un nuovo corso di laurea che partirà il prossimo anno accademico. Si tratta del primo corso di laurea in Italia per la produzione di semi e piante. Dietro questa nuova attività collaborà anche l’associazione Assosementi, portavoce di tutte le aziende sementiere italiane. Sarà un corso di laurea triennale con l’obiettivo di formare tecnici specializzati nella produzione sostenibile di semi e piante.

A fine carriera universitaria, gli studenti usciranno con competenze specifiche in ambito agronomico, fitopatologico, biotecnologico, economico-giuridico e commerciale. Potranno trovare lavoro in aziende che si occupano della certificazione delle specie vivaistiche e sementiere o nella ricerca di nuove specie vegetali. In questo modo l’agricoltura sbarca definitivamente nel mondo accademico, creando interessanti opportunità lavorative spesso sottovalutate.